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Большой теннис в современном понимании этого вида спорта получил свое рождение 144 года назад – 22 марта 1874 года. В этот день на площадках клуба по крикету и бейсболу на Стейтен Айленде прошел первый матч в теннис. За месяц до этого события был запатентован корт как площадка для этой игры.

За столь длинный срок большой теннис эволюционировал и обрел миллионы поклонников по всему миру.

Многочисленные опросы показывают, что именно большой теннис любители спорта выделяют как наиболее эстетичную дисциплину. А если говорить именно о женском теннисе, то уж тут и вовсе не остается сомнений на сей счет.

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