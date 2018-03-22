Фото из открытых источников
Большой теннис в современном понимании этого вида спорта получил свое рождение 144 года назад – 22 марта 1874 года. В этот день на площадках клуба по крикету и бейсболу на Стейтен Айленде прошел первый матч в теннис. За месяц до этого события был запатентован корт как площадка для этой игры.
За столь длинный срок большой теннис эволюционировал и обрел миллионы поклонников по всему миру.
Многочисленные опросы показывают, что именно большой теннис любители спорта выделяют как наиболее эстетичную дисциплину. А если говорить именно о женском теннисе, то уж тут и вовсе не остается сомнений на сей счет.
Портал Amic.ru предлагает подборку фото прекрасных дам, выходящих на корты и радующих своих почитателей.
Комментарии
Братья Уильямс под вопли Шараповой. Супер.
Как же,а Художественная гимнастика, Синхронное плавание, Фигурное катание
На фото что красивого: раскорячилась, как мужик.
А орет как безобразно.
Женщины прекрасны в женских видах спорта
А в футболе. борьбе,тяжёлой атлетике и прочих ,мужских видах спорта они выступают под лозунгом - "Баба тоже человек"
Особенно красив чёрный мужик с красивой мужской фигурой и женской грудью. Анаболики, однако.
Керлинг и только керлинг - вот это красивый спорт.
Эстетика, интеллект, стратегия, выдержка, грация. Все спортсменки с макияжем, никаких тебе рож скорченных.
А теннис - плебейское, примитивное удовольствие, две тетки потные носятся и машут ракетками и орут как полоумные. Так, подросткам пубертатным впечатлений перед сном набраться, на короткие юбки посмотреть.
Самый красивый - женская тяжелая атлетика, куда там теннису с его шариками
Сестры Вильямс вообще красотки.
А почему женское фигурное катание и художественную гимнастику не упомянули?