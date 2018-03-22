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Это теннис, детка: самый красивый женский спорт в фотографиях

, ИА "Амител"
Многие считают, что нет ничего прекраснее женского тенниса. Наверное, с этим мнением можно согласиться

Фото из открытых источников

Большой теннис в современном понимании этого вида спорта получил свое рождение 144 года назад – 22 марта 1874 года. В этот день на площадках клуба по крикету и бейсболу на Стейтен Айленде прошел первый матч в теннис. За месяц до этого события был запатентован корт как площадка для этой игры.

За столь длинный срок большой теннис эволюционировал и обрел миллионы поклонников по всему миру.

Многочисленные опросы показывают, что именно большой теннис любители спорта выделяют как наиболее эстетичную дисциплину. А если говорить именно о женском теннисе, то уж тут и вовсе не остается сомнений на сей счет.

Портал Amic.ru предлагает подборку фото прекрасных дам, выходящих на корты и радующих своих почитателей.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.07.2017 07:53
- гость -

Братья Уильямс под вопли Шараповой. Супер.

0  0
9.07.2017 08:09
- гость -

Как же,а Художественная гимнастика, Синхронное плавание, Фигурное катание

0  0
9.07.2017 08:12
- гость -

На фото что красивого: раскорячилась, как мужик.
А орет как безобразно.

0  0
9.07.2017 08:39
- гость -

Женщины прекрасны в женских видах спорта
А в футболе. борьбе,тяжёлой атлетике и прочих ,мужских видах спорта они выступают под лозунгом - "Баба тоже человек"

0  0
9.07.2017 10:34
- гость -

Особенно красив чёрный мужик с красивой мужской фигурой и женской грудью. Анаболики, однако.

0  0
10.07.2017 11:19
- гость -

Керлинг и только керлинг - вот это красивый спорт.
Эстетика, интеллект, стратегия, выдержка, грация. Все спортсменки с макияжем, никаких тебе рож скорченных.
А теннис - плебейское, примитивное удовольствие, две тетки потные носятся и машут ракетками и орут как полоумные. Так, подросткам пубертатным впечатлений перед сном набраться, на короткие юбки посмотреть.

0  0
22.03.2018 08:08
Filin

Самый красивый - женская тяжелая атлетика, куда там теннису с его шариками

0  0
22.03.2018 08:19
- гость -

Сестры Вильямс вообще красотки.
А почему женское фигурное катание и художественную гимнастику не упомянули?

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