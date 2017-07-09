Фото из открытых источников

Первые теннисные соревнования состоялись в Уимблдоне 140 лет назад – 9 июля 1877 года. За столь длинный срок большой теннис эволюционировал и обрел миллионы поклонников по всему миру.

Сегодня Уимблдон – один из самых статусных турниров планеты вместе открытыми чемпионатами Франции, США и Австралии.

Многочисленные опросы показывают, что именно большой теннис любители спорта выделяют как наиболее эстетичную дисциплину. А если говорить именно о женском теннисе, то уж тут и вовсе не остается сомнений на сей счет.

Пока в разгаре Уимблдон-2017, портал Amic.ru предлагает подборку фото прекрасных дам, боровшихся на зеленых лондонских кортах и радовавших глаз своих почитателей.