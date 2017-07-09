Фото из открытых источников

Молодость – самая прекрасная пора в жизни каждого человека. Время оставляет на нас свой след и зачастую меняет до неузнаваемости.

Глядя на известных персон с экранов телевизоров, мы как правило, понятия не имеем, какими они были в юные годы.

Восполним этот пробел и посмотрим, как выглядели в юные годы всем известные персонажи из мира политики.

В фотообзор попали: