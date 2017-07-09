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Юность всем к лицу: какими были известные политики в молодости

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru предлагает подборку снимков топовых персон во времена их молодости

Фото из открытых источников

Молодость – самая прекрасная пора в жизни каждого человека. Время оставляет на нас свой след и зачастую меняет до неузнаваемости.

Глядя на известных персон с экранов телевизоров, мы как правило, понятия не имеем, какими они были в юные годы.

Восполним этот пробел и посмотрим, как выглядели в юные годы всем известные персонажи из мира политики.

В фотообзор попали:

  • Иосиф Сталин;
  • Никита Хрущев;
  • Михаил Горбачев;
  • Борис Ельцин;
  • Владимир Путин;
  • Владимир Жириновский;
  • Геннадий Зюганов;
  • Сергей Миронов;
  • Валентина Матвиенко;
  • Александр Лукашенко;
  • Юлия Тимошенко;
  • Джордж Буш-младший;
  • Барак Обама;
  • Сильвио Берлускони;
  • Фидель Кастро;
  • Эрнесто Че Гевара;
  • Михаил Ходорковский;
  • Билл Клинтон;
  • Хиллари Клинтон;
  • Сергей Лавров.
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.07.2017 09:44
- гость -

Путин самый неказистый, а вот поди ж ты.

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9.07.2017 10:27
- гость -

С Ротенбергом борется?

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