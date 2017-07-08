Самолет президента России Владимира Путина по пути в Гамбург дал крюк в 500 км, чтобы не пролетать над странами НАТО, сообщает портал znak.com со ссылкой на Reuters.

Как сообщает издание, воздушное судно с регистрационным номером RA-96022, летевшее из Москвы в Гамбург в четверг, отклонилось от прямого пути через Беларусь и Польшу, которая присоединилась к Североатлантическому альянсу. Таким образом, самолет пролетел над нейтральными странами Финляндией и Швецией, а затем вошел в воздушное пространство Дании и Германии.

По данным издания, Владимир Путин прилетел в Германию на саммит именно на ИЛ-96 с регистрационным номером RA-96022.