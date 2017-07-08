Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался на "Лексусе" в столб на Змеиногорском тракте в Барнауле. Об этом сообщает портал barneos22.ru со ссылкой на ДНД "Дорожный Патруль".

Как сообщается, инцидент произошел вечером 6 июля. Автомобиль ехал со стороны Школы садоводов в сторону центра на огромной скорости. В какой-то момент машина просто врезалась в столб.

Когда на место ДТП приехала полиция, то сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что водитель спит. Оказалось, что мужчина сильно пьян. Пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте и в кабинете врача-нарколога водитель отказался.

В результате аварии, никто не пострадал. Составлен административный материал. Автомобиль помещен на спецстоянку.