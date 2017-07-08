Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю предупреждает жителей региона, что с 8 по 10 июля на границе края и Казахстана могут возникнуть пробки.

По данным ведомства, заторы могут произойти из-за ужесточения пропускного режима в связи с празднованием Дня столицы в Казахстане.

Между тем, в пресс-службе добавляют, что "все пункты пропуска Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю функционируют в штатном режиме и способны осуществлять пропуск лиц и транспортных средств без задержек".