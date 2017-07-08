Президент автономной итальянской области Валле-Д’Аоста нашел в глубине своего рабочего стола 25 тысяч евро. О своей находке он рассказал правоохранительным органам, пишет РИА "Новости".

Отметим, что в должность итальянец по имени Пьерлуиджи Маркуис вступил в марте этого года. Ранее этот пост занимал Валле-Д’Аосту.

Конверт с деньгами нашли во время ремонта 22 июня. Он был спрятан под крышкой письменного стола.

Происхождением столь крупной суммы заинтересовались следователи, которые занялись изучением дат выпуска банкнот и содержанием документов.