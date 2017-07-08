Увеличение интереса к службам доставки еды и различным интернет-магазинам вырос в Москве и Санкт-Петербурге в июне из-за холодной погоды. Об этом пишет "РБК" со ссылкой на данные сервисов "Яндекс.Касса" и "Яндекс.Маркет".

Как сообщается, в холодные и дождливые июньские дни жители этих городов предпочитали сидеть дома или на даче.

Так, в Москве в прошлом месяце июне заказов на сервисах доставки еды, оплаченных через "Яндекс.Касса" было сделано в семь раз больше, чем в июне предыдущего года. а вот в Петербурге число таких заказов выросло аж 18 раз. Также в северной столице сумма среднего чека оказалась почти втрое выше, чем в Москве — 2920 против 1000 руб.

Как ранее сообщало ИА "Амител, по прогнозам синоптиков остаток лета в центральных регионах России будет дождливым и пасмурным.

В результате активной циклонической деятельности Центральную Россию почти каждый день будут поливать дожди различной интенсивности.