Прототип летающей машины M400 Skycar можно купить на торгах eBay. Автомобиль был сконструирован еще в 1960-х годах. Автором этой модели является житель Америки по имени Пол Моллер, пишет портал 360tv.ru со ссылкой на сайт "Nplus1".

В объявлении сказано, что новому хозяину также отдадут бесплатный полный отчет об истории Skycar. Сообщается, что в машине всего четыре места — два впереди и два сзади. Модель имеет восемь роторных двигателей, а также способна выполнять полеты на трех видах топлива – бензине, этиловом и метиловом спирте.

Первый полет этот авто совершил 16 лет назад. Если покупатель пожелает, то машину приведут в состояние, готовое к полету.

