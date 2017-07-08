Жителям Барнаула в субботу, 8 июля, улыбается солнце. Поэтому подавляющая часть жителей краевой столицы проводит этот день на улице. Кто-то загорает и купается, кто-то жарит шашлыки, а кто-то просто гуляет по городу.
Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017
Фото: pixabay.com
Жителям Барнаула в субботу, 8 июля, улыбается солнце. Поэтому подавляющая часть жителей краевой столицы проводит этот день на улице. Кто-то загорает и купается, кто-то жарит шашлыки, а кто-то просто гуляет по городу.
Ура, выходные! Можно позагорать и покупаться!
Публикация от Sveta (@sveta1510k)
Публикация от Настасья🎀 (@pasichnyak)
Кто-то на дачу работать, а кто-то в цветах пофотографироваться и похвастаться трудами родителей! #моилюбимые #лето #дача #тепло #цветы #хорошеенастроение
Публикация от Екатерина Авдеева (@ekaterinaavdeeva0287)
Моя Семья, Любовь и Верность🙏🏼 С чудесным праздником❤️
Публикация от 🍭Tory_Shcheglova 🍭 (@the.tory)
Эта девочка, копия меня☝🏼 Лучше не связываться😂
Публикация от @sashamilasha1
Пленэрим #artwork #art #oilcolour #oil #oilpainting #summer #streetart #streetphotography #photographer #photo #barnaul #маслянаяживопись
Публикация от Lina (@lina.sabirova)
#др#змеиногорскийтракт#квест#роллы#круто
Публикация от Софья (@sonechka_tsiba)
Публикация от Цыпа🐣 (@y.o.u.r_t.o.l.i.a.n)
Публикация от morkovka🐰 (@k_naidenova)
Начинаются заготовочки... #земляничноеваренье🍓 #ароматылета🌸🌺
Публикация от Юлия (@luka_0311)
Свадьба ЕлиЧупиков @tolya_treko @vovse_ne_kolduniya
Публикация от Ирина Бесчетнова (@beschetnovairina)
@black_milk_studio спасибо за летнее настроение #краскилета #отпуск #ялюблютебяжизнь
Публикация от Ирина Турецкая (@irinatureckaya)
люблю этих девочек ❤️ @lenakucenko @daryavika
Публикация от Инна (@innesska_mir)
#formatdancecamp2017 ✅ Третья комната +1 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Я вас люблю , спасибо вам ❤️❤️🌇
Публикация от L I N A (@alina_lina_v)
|<
|июль 2017
|пн
|вт
|ср
|чт
|пт
|сб
|вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.
Провайдер — «Интелби»
При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.
Комментарии