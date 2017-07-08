Жителям Барнаула в субботу, 8 июля, улыбается солнце. Поэтому подавляющая часть жителей краевой столицы проводит этот день на улице. Кто-то загорает и купается, кто-то жарит шашлыки, а кто-то просто гуляет по городу.

Ура, выходные! Можно позагорать и покупаться! Публикация от Sveta (@sveta1510k) Июл 7 2017 в 11:19 PDT

🦄💜 Публикация от Настасья🎀 (@pasichnyak) Июл 7 2017 в 12:25 PDT

Моя Семья, Любовь и Верность🙏🏼 С чудесным праздником❤️ Публикация от 🍭Tory_Shcheglova 🍭 (@the.tory) Июл 8 2017 в 12:45 PDT

Эта девочка, копия меня☝🏼 Лучше не связываться😂 Публикация от @sashamilasha1 Июл 8 2017 в 12:37 PDT

#др#змеиногорскийтракт#квест#роллы#круто Публикация от Софья (@sonechka_tsiba) Июл 8 2017 в 12:30 PDT

🌿 Публикация от Цыпа🐣 (@y.o.u.r_t.o.l.i.a.n) Июл 8 2017 в 12:21 PDT

☀️ Публикация от morkovka🐰 (@k_naidenova) Июл 7 2017 в 11:58 PDT

Начинаются заготовочки... #земляничноеваренье🍓 #ароматылета🌸🌺 Публикация от Юлия (@luka_0311) Июл 7 2017 в 11:39 PDT

Свадьба ЕлиЧупиков @tolya_treko @vovse_ne_kolduniya Публикация от Ирина Бесчетнова (@beschetnovairina) Июл 7 2017 в 11:28 PDT

Публикация от Дмитрий (@pro100dimon30) Июл 7 2017 в 11:32 PDT

@black_milk_studio спасибо за летнее настроение #краскилета #отпуск #ялюблютебяжизнь Публикация от Ирина Турецкая (@irinatureckaya) Июл 7 2017 в 11:31 PDT

люблю этих девочек ❤️ @lenakucenko @daryavika Публикация от Инна (@innesska_mir) Июл 8 2017 в 12:06 PDT