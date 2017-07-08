Туристы потеряли интерес к курортам России, так спрос на отдых в бархатный сезон снизилась более чем в три раза. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным издания, доля продаж билетов по российским направлениям на начало осени упала на 12% — с 17% до 5%. Лидером по продажам на осень стала Турция. На курорты этой страны спрос составляет 35%. На втором месте стоит Тунис — спрос на отдых в этой стране равен 12% от общего спроса. А на третьем расположилась Греция. Между тем, спрос на отдых в этой стране упал из-за возвращения Турции.

"Коммерсант" пишет, что спрос на российские курорты падает с июня прошлого года. Россияне также стали меньше отдыхать в своей стране. Также фиксируется падение спроса на отдых в Крыму. С прошлого года интерес на отдых на полуострове упал на 35%.