Кандидат находящейся в парламенте в меньшинстве Демократической партии Халтмаагийн Баттулга победил во втором туре президентских выборов в Монголии. Об этом пишет РИА "Новости".

Издание уточняет, что оппозиционный политик сумел набрать 50,6% голосов, при этом явка составила 60,9%. Но окончательный подсчет голосов пока еще не объявлен.



Отметим, что в первом туре участвовали три кандидата. Но никто из них не смог набрать более 50% голосов. В первом туре Халтмаагийн Баттулга получил 38% голосов. Действующий президент не мог вновь баллотироваться, так как пробыл на президентском посту два срока.