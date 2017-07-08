Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 10-летнего мальчика в Челябинской области. Об этом пишет "ТАСС".

Как сообщает издание, ребенок пропал днем 14 июня в городе Касли. Он поехал на велосипеде из дома в библиотеку школы за учебниками. Домой школьник так и не вернулся. Его тело нашли лишь утром в субботу, 8 июля. Все это время ребенка искали правоохранители, волонтеры и водолазы в акватории Каслинского городского пруда.

Позже удалось задержать подозреваемого. Им оказался 29-летний житель города Касли. Задержанный пояснил, что заманил ребенка в тот день к себе домой, где убил его, а тело мальчика закопал в малолюдном месте.

Сейчас правоохранители решают вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения задержанному. Дело находится на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина.