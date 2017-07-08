Президент США Дональд Трамп охарактеризовал встречу с главой российского государства Владимиром Путиным, как "грандиозную". Об Этом пишет "ТАСС".

Такое заявление глава Америки сделал перед тем, как провести переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20 в Гамбурге.

"Вчера у меня была грандиозная встреча с президентом Путиным", — заявил американский президент.

Напомним, Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом на саммите в Гамбурге в пятницу, 7 июля. Их встреча длилась больше двух часов. Политики успели обсудить ряд актуальных вопросов, касающихся двусторонних отношений, а также затронули конфликты в Сирии и на Украине, ситуацию вокруг КНДР и кибербезопасность.



