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Солнце и +28 ожидают в Алтайском крае 9 июля

, ИА "Амител"
Ночью пройдет дождь, а днем осадков в этот день не прогнозируют

Фото: pixabay.com

Солнечная, теплая погода будет господствовать в Алтайском крае днем в воскресенье, 9 июля. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, дожди возможны в восточных и предгорных районах только ночью.

В ночь на 9 июля в крае температура опустится до +11..+16 градусов. Днем осадков не ожидают. Утром местами туман. Воздух днем в регионе прогреется до +23..+28 градусов. Ветер будет дуть северо-западный 3-8 метров в секунду с усилением до 14.

В Барнауле ночью осадков не прогнозируют. Температура воздуха в ночь на 9 июля опустится до +12...+14 градусов. Днем будет солнечно. Воздух прогреется до +23...+25 градусов. Ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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