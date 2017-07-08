Солнечная, теплая погода будет господствовать в Алтайском крае днем в воскресенье, 9 июля. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, дожди возможны в восточных и предгорных районах только ночью.

В ночь на 9 июля в крае температура опустится до +11..+16 градусов. Днем осадков не ожидают. Утром местами туман. Воздух днем в регионе прогреется до +23..+28 градусов. Ветер будет дуть северо-западный 3-8 метров в секунду с усилением до 14.

В Барнауле ночью осадков не прогнозируют. Температура воздуха в ночь на 9 июля опустится до +12...+14 градусов. Днем будет солнечно. Воздух прогреется до +23...+25 градусов. Ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду.