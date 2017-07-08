Глава администрации Барнаула Сергей Дугин в субботу, 8 июля, проехал по краевой столице, чтобы посмотреть, как исполняют его поручения. Также он обсудил с главами двух районов перспективные планы по благоустройству городских территорий. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Градоначальник приехал в сквер Химиков. Тут глава района Вячеслав Новиков рассказал о планах по созданию спортивного ядра и дальнейшем благоустройстве. В свою очередь, глава администрации обратил внимание, что здесь много старых деревьев.

Побывал Сергей Дугин и на аллее на проспекте Космонавтов. Здесь скосили траву и выкорчевали старые пни. Но в этом месте еще нужно сделать много работы, заметил градоначальник. Так, он обратил внимание, что неработающий подземный переход у остановки трамваев "Моторный завод" очень запущен и представляет опасность для горожан .Мэр дал поручение главе комитета по строительству, архитектуре и развитию города всесторонне изучить возможности консервации перехода с созданием на этом месте еще одного благоустроенного уголка.

Под конец своего пути глава администрации заехал в спорт-парк Алексея Смертина. Недавно здесь было решено устроить дополнительную парковку для транспорта. Эта идея принадлежала председателю молодежного парламента Алтайского края Артему Сингачу. Здесь директор спорт-парка Алексей Трофимов рассказал градоначальнику о мероприятиях, которые в скором времени пройдут в парке.