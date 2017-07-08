Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подвел итоги встречи Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

По словам представителя Кремля, стороны отметили "пробуксовку" Минских соглашений. Также политики обменялись мнениями по тем пунктам, где их позиции расходятся.

"Констатируется серьезная пробуксовка с реализацией минских договоренностей, не скрывается серьезное разочарование в этой связи", — рассказал Дмитрий Песков.

Однако политики также заявили, что готовы двигаться дальше в урегулировании ситуации на Украине.

Напомним, 7 и 8 июля в Гамбурге проходит саммит G 20. В пятницу, 7 июля, прошла встреча президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа. Позже глава лидер США назвал эту встречу "грандиозной".