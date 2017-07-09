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Новости

Горбачев прокомментировал встречу Путина и Трампа

, ИА "Амител"
Экс-президент СССР назвал рукопожатие президентов России и США позитивным сигналом

Фото: vistanews.ru

Бывший глава Советского Союза Михаил Горбачев сравнил встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла в Гамбурге на саммите G20, со своей встречей с экс-президентом Америки Рональдом Рейганом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Globalist.

Горбачев вспомнил, что через несколько дней после начала диалога о разоружении ему доложили, что военные корабли США вошли в Черное море и приближаются к территориальным водам СССР. "Меня спросили: "Что делать?". Я сразу понял, что это провокация: кто-то в Пентагоне не хотел этого диалога", — цитирует его агентство.

Также экс-президент СССР счет позитивным сигналом пожатие рук между главами двух государств, подчеркнув, что упускать данную возможность нельзя. "Будет непросто, но эта встреча очень важная, она может стать отправной точкой для достижения результатов, которые сегодня кажутся недостижимыми", — отметил он.

При этом Горбачев подчеркнул, что пока трудно говорить о серьезных сдвигах, однако "важно, что первый шаг сделан".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.07.2017 08:59
Снайпер

Он понял что это провокация (амер.корабли в Черном море), но никаких приказов по ограничению их перемещения не отдал. Все сделали сами советские моряки (не дождавшись разрешения на активное противодействие со стороны трусливого Горбача) по своему усмотрению и сделали все грамотно... амеры свалили.

Дадудадуда, дадудаду.
Перестройка, гласность, плюрализм мнений.
Дададада.

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9.07.2017 09:14
- гость -

Ещё слушать этого "пятна того"

0  0
9.07.2017 10:07
- гость -

Интересно, а кого волнует мнение прОклятого?

0  0
9.07.2017 10:21
- гость -

Хорошо, что не опоздал на встречу, как обычно.

0  0
9.07.2017 10:21
- гость -

Хорошо, что не опоздал на встречу, как обычно.

0  0
9.07.2017 10:30
- гость -

Он опоздал, как обычно на два часа, но Трамп пришел еще на час позднее.

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