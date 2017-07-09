Фото: instagram.com

В сети появились снимки и видео со свадьбы российского хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской. Об этом в субботу, 8 июля, сообщило агентство РИА Новости.

Подчеркивается, что пара сыграла свадьбу в День семьи, любви и верности. Торжество состоялось спустя почти год после официальной регистрации брака — 20 августа 2016 года. До этого хоккеист встречался с моделью порядка двух лет.

В Instagram появились видео свадебного танца супругов, а также кадры, как Шубская ждет начала торжества в свадебном платье и с букетом, и другие.

Агентство подчеркивает, что на свадьбе присутствовали звезды российского шоу-бизнеса, в том числе певица Катя Лель и продюсер Яна Рудковская.

Публикация от @vogue._.style Июл 8 2017 в 11:15 PDT

Урааааааа счастья молодым❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ @nastyashubskaya @aleksandrovechkinofficial Публикация от Irina Mitroshkina💄 (@irina_mitroshkina) Июл 8 2017 в 7:05 PDT