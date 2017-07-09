Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы сообщили об аварии с участием автомобиля Toyota Vista в центре города. Соответствующая запись появилась в паблике Barnaull22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что ДТП произошло в ночь на воскресенье, 9 июля, на перекрестке улица Молодежная — проспект Ленина. "Vista врезалась в ограждение", — отмечает автор записи, подчеркивая, что на место прибыли полицейские, а также скорая помощь.

Также сообщается, что, по предварительным данным, в аварии есть пострадавшие.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.