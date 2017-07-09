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В Новосибирске суд вынес приговор 25-летнему местному жителю, обвиняемому в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

Установлено, что в сентябре прошлого года новосибирец обратился в организацию с предложением своих услуг по перевозке груза по маршруту Новосибирск — Уренгой. Молодой человек заявил, что владеет личным автомобилем, однако умолчал о том, что его лишили водительских прав. 28 сентября злоумышленник приехал на "Газели", которой управлял не посвященный в преступные планы мужчина, на склад фирмы, где ему выдали дорожные знаки. После этого новосибирец скрылся с места, а имуществом распорядился по собственному усмотрению, причинив фирме ущерб на сумму почти 560 тысяч рублей.

Два дня спустя он по аналогичной схеме похитил вафли на сумму 87 тысяч рублей.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы.