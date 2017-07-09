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Меркель прокомментировала замену Трампа его дочерью на встрече на G20

, ИА "Амител"
Канцлер ФРГ отметила, что Германия воспринимает Иванку как неотъемлемую часть американской делегации

Фото: parallax.news

Немецкий канцлер Ангела Меркель прокомментировала присутствие Иванки Трамп на совещании по климату стран-участниц G20 вместо своего отца, американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.

Меркель считает, что каждая страна самостоятельно определяет, кто будет ее представлять на официальных встречах. ФРГ воспринимает Иванку как неотъемлемую часть делегации США. "Известно, что она работает в Белом доме и участвует в определенных инициативах", — цитирует агентство слова канцлера.

Напомним, что саммит стран "Двадцатки" проходил в немецком Гамбурге с 7 по 8 июля.

ТАСС отмечает, что в американскую делегацию кроме Трампа входили глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон, министр финансов Штатов Стив Мнучин, а также Иванка с супругом Джаредом Кушнером.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.07.2017 11:12
- гость -

Разумные слова хозяйки G20. Пожалуй, одна из умнейших глав стран мира.

0  0
9.07.2017 11:16
- гость -

9.07.2017 11:12
- гость-

Ведь если красивая - могла б осчастливить какого-нибудь человека на всю жизнь.
Что?
Могла бы осчастливить на всю жизнь.
Могла бы, могла бы...(с)

0  0
9.07.2017 11:31
- гость -

Настоящий Канцлер. От простого германского ученого до мирового лидера.

0  0
9.07.2017 12:01
- гость -

9.07.2017 11:31
- гость -

А еще-спортсменка,комсомолка(правда тоже в прошлом).

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