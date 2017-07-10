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Дожди и грозы прогнозируют синоптики в Алтайском крае в понедельник, 10 июля.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, осадки ожидаются не повсеместно. Дневные температуры составят +25…+30 градусов.

Ветер будет западным, 2-7 метров в секунду, с усилением до 14 метров.

В Барнауле 10 июля ожидается преимущественно без осадков. Днем в краевой столице температура воздуха составит +25…+27 градусов. Ветер будет достигать скорости 10 метров в секунду.