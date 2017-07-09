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Трехлетний мальчик пострадал от волка в барнаульском зоопарке "Лесная сказка", просунув руку в клетку к животному. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Уточняется, что инцидент произошел накануне, 8 июля. Ребенок во время визита в зоопарк с отцом просунул руку в клетку с волком, а животное схватило ребенка. В результате мальчик был госпитализирован в больницу с рваными ранами рук и ушной раковины, добавили в ведомстве.

Следователи проводят по факту произошедшего доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, аналогичный инцидент уже происходил в барнаульском зоопарке в апреле прошлого года. Тогда тигр атаковал 14-летнюю девочку, пробравшуюся поздно вечером к клетке с хищником.