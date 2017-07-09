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Новости

Волк напал на трехлетнего ребенка в барнаульском зоопарке "Лесная сказка"

, ИА "Амител"
Мальчика госпитализировали с рваными ранами рук и уха

Фото: lanaolson.com

Трехлетний мальчик пострадал от волка в барнаульском зоопарке "Лесная сказка", просунув руку в клетку к животному. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Уточняется, что инцидент произошел накануне, 8 июля. Ребенок во время визита в зоопарк с отцом просунул руку в клетку с волком, а животное схватило ребенка. В результате мальчик был госпитализирован в больницу с рваными ранами рук и ушной раковины, добавили в ведомстве.

Следователи проводят по факту произошедшего доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, аналогичный инцидент уже происходил в барнаульском зоопарке в апреле прошлого года. Тогда тигр атаковал 14-летнюю девочку, пробравшуюся поздно вечером к клетке с хищником.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.07.2017 11:47
- гость -

Оштрафуют? Закроют?
А почему нет двойного ограждения?
Сей зооуголок явно не соответствует нормам безопасности посетителей.

0  0
9.07.2017 11:59
- гость -

А папаша куда смотрел? Пора ввести санкции за нарушение правил поведения в зоопарке.и за кормление животных в том числе

0  0
9.07.2017 12:00
Ольга

Потому что следить надо за детьми, а не щелкать и считать ворон

0  0
9.07.2017 12:07
Океана

9.07.2017 11:47
- гость -

С чего бы? Ребенок находился С ОТЦОМ, который привел в зоопарк своих малышей, будучи в НЕТРЕЗВОМ состоянии. А в зоопарке за детьми надо СМОТРЕТЬ! Ребенок проник через ограждение (!), засунул руку в клетку - ЧТО в это время папаша делал?

0  0
9.07.2017 12:09
- гость -

Океана, деньги с него взяли и охрана пропустила?

0  0
9.07.2017 12:25
Океана

9.07.2017 12:09
- гость -

За безопасность своего ребенка в первую очередь отвечает родитель! Волк, если вы помните, был в клетке, а не гулял на свободе, есть ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ограждение, за которое НЕЛЬЗЯ заходить, есть предупреждающие таблички ПОВСЮДУ!!! Так что, со стороны зоопарка все меры приняты.

0  0
9.07.2017 12:28
- гость -

Это все мораль.

0  0
9.07.2017 12:28
- гость -

Охрана??? Не смешите мои тапочки...

0  0
9.07.2017 12:29
- гость -

есть ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ограждение, за которое НЕЛЬЗЯ заходить ------------------ Это ограждение балбесы какие-то делали. Ограждение должно быть выполнено так чтобы за него было невозможно зайти. Даже взрослому.

0  0
9.07.2017 12:30
- гость -

Полностью согласен с Океаной. А вот отцу штраф впаять бы не мешало.

0  0
9.07.2017 12:31
- гость -

12:30, и дальше ждать пока там следующего покусают?

0  0
9.07.2017 12:33
Океана

9.07.2017 12:31
- гость -
Посетителям зоопарка всего-навсего надо соблюдать правила безопасности.

0  0
9.07.2017 12:41
- гость -

Если организацию возглавляет депутат, то 146% гарантии, что порядка там не будет.

0  0
9.07.2017 12:45
- гость -

9.07.2017 12:41
- гость -

Порядок там был и есть! А вот если на грудь принимать посетителям, тогда они точно в группе риска! Пьяному не только море по колено, но и ограждение нипочем, да и волк не хищник!

0  0
9.07.2017 12:53
- гость -

Океана, а ты кем там в этом зооуголке работаешь?

0  0
9.07.2017 12:55
- гость -


А почему пьяных посетителей пускают??? вот и не порядок!

0  0
9.07.2017 12:56
- гость -

В Московском зоопарке многих волки-тигры загрызли?
А ЭТО зооуголок.

1  0
9.07.2017 13:05
Данаец

Что-то не так с нашим зоопарком.

0  0
9.07.2017 13:06
Миша

Писарев тратил бы деньги на охрану и клетки а не собственный пиар,а то всюду,не директор кошатника а газпрома

0  0
9.07.2017 13:12
- гость -

Океана, и много тебе платят в зооуголке?

0  0
9.07.2017 13:19
- гость -

Океана, посмотрите внимательнее как применяются механические средства для защиты человека от ошибки. Рассмотрим ограждения для пешеходов, чтобы они где попало не выскакивали на проезжую часть и их не давили. По вашему получается, что они не нужны ведь надо просто соблюдать правила. Так? Идем дальше. На грузовики специально ставят защиту чтобы при аварии легковой автомобиль не залетал под грузовик, а врезался в специальный барьер. По Вашему он тоже не нужен? В лифтах ставят защиту от перегрузки, хотя при этом в правилах написано сколько человек может ездить. Эта защита тоже не нужна? Я эти примеры могу писать пока клавиатуру не сотру Это есть везде! А вот в нашем зоопарке почему-то нет Хотя любому понятно, что там будут и дети, и подвыпившие. А вот необходимые меры безопасности на должном уровне не выполнены. Это очевидно.

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