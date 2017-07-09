Фото: lanaolson.com
Трехлетний мальчик пострадал от волка в барнаульском зоопарке "Лесная сказка", просунув руку в клетку к животному. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Уточняется, что инцидент произошел накануне, 8 июля. Ребенок во время визита в зоопарк с отцом просунул руку в клетку с волком, а животное схватило ребенка. В результате мальчик был госпитализирован в больницу с рваными ранами рук и ушной раковины, добавили в ведомстве.
Следователи проводят по факту произошедшего доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Напомним, аналогичный инцидент уже происходил в барнаульском зоопарке в апреле прошлого года. Тогда тигр атаковал 14-летнюю девочку, пробравшуюся поздно вечером к клетке с хищником.
Комментарии
Оштрафуют? Закроют?
А почему нет двойного ограждения?
Сей зооуголок явно не соответствует нормам безопасности посетителей.
А папаша куда смотрел? Пора ввести санкции за нарушение правил поведения в зоопарке.и за кормление животных в том числе
Потому что следить надо за детьми, а не щелкать и считать ворон
9.07.2017 11:47
- гость -
С чего бы? Ребенок находился С ОТЦОМ, который привел в зоопарк своих малышей, будучи в НЕТРЕЗВОМ состоянии. А в зоопарке за детьми надо СМОТРЕТЬ! Ребенок проник через ограждение (!), засунул руку в клетку - ЧТО в это время папаша делал?
Океана, деньги с него взяли и охрана пропустила?
9.07.2017 12:09
- гость -
За безопасность своего ребенка в первую очередь отвечает родитель! Волк, если вы помните, был в клетке, а не гулял на свободе, есть ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ограждение, за которое НЕЛЬЗЯ заходить, есть предупреждающие таблички ПОВСЮДУ!!! Так что, со стороны зоопарка все меры приняты.
Это все мораль.
Охрана??? Не смешите мои тапочки...
есть ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ограждение, за которое НЕЛЬЗЯ заходить ------------------ Это ограждение балбесы какие-то делали. Ограждение должно быть выполнено так чтобы за него было невозможно зайти. Даже взрослому.
Полностью согласен с Океаной. А вот отцу штраф впаять бы не мешало.
12:30, и дальше ждать пока там следующего покусают?
9.07.2017 12:31
- гость -
Посетителям зоопарка всего-навсего надо соблюдать правила безопасности.
Если организацию возглавляет депутат, то 146% гарантии, что порядка там не будет.
9.07.2017 12:41
- гость -
Порядок там был и есть! А вот если на грудь принимать посетителям, тогда они точно в группе риска! Пьяному не только море по колено, но и ограждение нипочем, да и волк не хищник!
Океана, а ты кем там в этом зооуголке работаешь?
А почему пьяных посетителей пускают??? вот и не порядок!
В Московском зоопарке многих волки-тигры загрызли?
А ЭТО зооуголок.
Что-то не так с нашим зоопарком.
Писарев тратил бы деньги на охрану и клетки а не собственный пиар,а то всюду,не директор кошатника а газпрома
Океана, и много тебе платят в зооуголке?
Океана, посмотрите внимательнее как применяются механические средства для защиты человека от ошибки. Рассмотрим ограждения для пешеходов, чтобы они где попало не выскакивали на проезжую часть и их не давили. По вашему получается, что они не нужны ведь надо просто соблюдать правила. Так? Идем дальше. На грузовики специально ставят защиту чтобы при аварии легковой автомобиль не залетал под грузовик, а врезался в специальный барьер. По Вашему он тоже не нужен? В лифтах ставят защиту от перегрузки, хотя при этом в правилах написано сколько человек может ездить. Эта защита тоже не нужна? Я эти примеры могу писать пока клавиатуру не сотру Это есть везде! А вот в нашем зоопарке почему-то нет Хотя любому понятно, что там будут и дети, и подвыпившие. А вот необходимые меры безопасности на должном уровне не выполнены. Это очевидно.