Фото: moskvaer.com

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы назвали число людей, которые приняли участие в ночном велопараде. Об этом пишет "Газета.ру".

Несмотря на плохую погоду, на улицу в субботу, 8 июля, выехали свыше 10 тысяч велосипедистов.

Подчеркивается, что данный ночной велопарад проходит в Москве уже в третий раз. Мероприятие приурочено ко Дню московского транспорта и фестивальной программе Московского урбанистического форума.

Изначально в заезде должны были участвовать 15 тысяч человек, добавляет газета.