Фото: Avito.ru

Таунхаус площадью 300 квадратных метров продают в экологически чисто районе на Змеиногорском тракте в Барнауле за 19,5 миллионов рублей, сказано в сообщении на сайте Avito.ru.

"Закрытая территория, централизованная охрана. Гараж на два автомобиля. Погреб. Ухоженный газон, терраса. Пристроен тамбур. Дизайнерский ремонт в современном стиле. Европейская сантехника и кафель. Паркетная доска. Декоративная штукатурка. Дорогая инженерия", — описывает достоинства жилья продавец.

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В доме оборудованы теплые полы, имеется встроенный пылесос.

На третьем этаже обустроен балкон с видом на бор, есть сауна, душевая кабина, санузел.