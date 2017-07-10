Фото: Сергей Меркулов/Amic.ru

Портал Amic.ru продолжает серию заметок о текущем состоянии подземных переходов в Барнауле – на сей раз мы побывали на Павловском тракте.

На этой оживленной транспортной магистрали краевой столицы, напомним, имеется сразу две подземки – в районе остановок "Панфиловцев" и "Мастерские". Оба объекта, надо сказать, являются относительно современными. Построены они были в 90-е годы. Однако их текущее состояние нельзя назвать оптимальным.

Да, переходы функционируют. Но обшарпанная штукатурка, исписанные стены, деформированные ступени, неэстетичная плитка и общее санитарное состояние не позволяет говорить о том, что содержание объектов находится на достойном уровне.

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Весной этого года, напомним, барнаульцы жаловались, что переход в районе улицы Панфиловцев переживает "набеги" вандалов, превращающих и без того неидеальный объект в еще большее подобие "подземного гетто".

Хотя, конечно, спору нет – оба перехода на Павловском тракте имеют куда более пристойный вид, чем их нефункционирующий "коллега" на проспекте Космонавтов.