Фото: Сергей Меркулов/Amic.ru
Портал Amic.ru продолжает серию заметок о текущем состоянии подземных переходов в Барнауле – на сей раз мы побывали на Павловском тракте.
На этой оживленной транспортной магистрали краевой столицы, напомним, имеется сразу две подземки – в районе остановок "Панфиловцев" и "Мастерские". Оба объекта, надо сказать, являются относительно современными. Построены они были в 90-е годы. Однако их текущее состояние нельзя назвать оптимальным.
Да, переходы функционируют. Но обшарпанная штукатурка, исписанные стены, деформированные ступени, неэстетичная плитка и общее санитарное состояние не позволяет говорить о том, что содержание объектов находится на достойном уровне.
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Весной этого года, напомним, барнаульцы жаловались, что переход в районе улицы Панфиловцев переживает "набеги" вандалов, превращающих и без того неидеальный объект в еще большее подобие "подземного гетто".
Хотя, конечно, спору нет – оба перехода на Павловском тракте имеют куда более пристойный вид, чем их нефункционирующий "коллега" на проспекте Космонавтов.
Комментарии
Не трогайте места, где живёт Акимфий
"Однако их текущее состояние нельзя назвать оптимальным."
"...не позволяет говорить о том, что содержание объектов находится на достойном уровне."
Да это просто ужасающее состояние.!!!