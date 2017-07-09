Фото: kp.ru

Утром в субботу, 8 июля, в Новосибирске произошла авария с участием Volkswagen с дипломатическими номерами. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на очевидца.

Уточняется, что на перекрестке улица Нарымская — Сибирская, водитель Hyundai Solaris ехал на зеленый свет, а Volkswagen выскочил на красный.

В результате аварии водители не пострадали, однако их машины получили серьезные повреждения. Судя по фото, у Hyundai Solaris серьезно помялась передняя часть.

Владелец авто отметил, что сразу же вызвал ГИБДД и подошел к Volkswagen, однако мужчина за рулем машины с дипломатическими номерами отказался от общения и покинул место ДТП.