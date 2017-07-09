Фото: vk.com/barneos22

Барахолку, располагавшуюся более четверти века в Барнауле на улице Балтийской, перенесли. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщили очевидцы в группе Barnaull 22 во "ВКонтакте".

Перенос барахолки, предположительно, связан с тем, что торговцы располагались в опасной близости к проезжей части.

Теперь барахолка будет размещаться на парковке эко-ярмарки ВДНХ по адресу: улица Взлетная, 2к. Насколько удобным это место станет для торговцев неизвестно.

Отмечается, что территорию на улице Балтийской охраняют, чтобы ее вновь не заняли торговцы. Подчеркивается, что накануне им объявили, что привычное место для торговли закрывается.