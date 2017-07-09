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Барнаульский блошиный рынок перенесли с улицы Балтийской - очевидцы

, ИА "Амител"
Теперь барахолка будет находится на парковке эко-ярмарки ВДНХ

Фото: vk.com/barneos22

Барахолку, располагавшуюся более четверти века в Барнауле на улице Балтийской, перенесли. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщили очевидцы в группе Barnaull 22 во "ВКонтакте".

Перенос барахолки, предположительно, связан с тем, что торговцы располагались в опасной близости к проезжей части.

Теперь барахолка будет размещаться на парковке эко-ярмарки ВДНХ по адресу: улица Взлетная, 2к. Насколько удобным это место станет для торговцев неизвестно. 

Отмечается, что территорию на улице Балтийской охраняют, чтобы ее вновь не заняли торговцы. Подчеркивается, что накануне им объявили, что привычное место для торговли закрывается.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.07.2017 13:07
Данаец

"единственным местом в Барнауле, где можно было у купить все, начиная от значков и старых монет, заканчивая раритетной мебелью и ненужными запчастями."
Разве рынок существует не на авито?

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9.07.2017 13:11
- гость -

Не у всех есть интернет. Блошиные рынки, барахолки, нужны.
Это и интересные покупки, и живое общение.

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9.07.2017 13:16
- гость -

Разного рода бизнесмены застроили барахолку, думают, что к ним народ повалит. Никто к ним туда не пойдет, особенно сейчас когда барахолку убрали.

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