Фото: penzavzglyad.ru
Пассажирский автобус с 45 туристами сорвался с обрыва в Тернопольской области (Украина). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
В результате аварии погибла 25-летняя женщина, многие пострадали.
Одна из пассажирок рассказала, что автобус снесло с дороги. РБК со ссылкой на канал "НТК" пишет, что водитель не сбросил скорость на опасном участке дороги, в результате чего автобус выехал на "встречку", зацепил отбойник и вылетел в кювет.
Автобус ехал из Ивано-Франковской в Одесскую область.
Отмечается, что пострадавших госпитализировали в больницу, а за остальными выехал спецрейсом автобус из Коломыи.
Комментарии
очень важная новость для алтая
Как бы Россию не обвинили...
В России, к ужасу, каждую неделю подобное, а то и чаще.
"Сорвался с обрыва"??? И где там обрывы, горы , скалы??? Был в тех краях Тернополе, Ровно,Одессе.Нормальная прямая трасса. Есть и большие кюветы, куда так же как и у нас улетают авто. Последствия могут быть разные т.к почва на обочине глинистая.