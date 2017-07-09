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Пассажирский автобус с 45 туристами сорвался с обрыва в Тернопольской области (Украина). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

В результате аварии погибла 25-летняя женщина, многие пострадали.

Одна из пассажирок рассказала, что автобус снесло с дороги. РБК со ссылкой на канал "НТК" пишет, что водитель не сбросил скорость на опасном участке дороги, в результате чего автобус выехал на "встречку", зацепил отбойник и вылетел в кювет.

Автобус ехал из Ивано-Франковской в Одесскую область.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали в больницу, а за остальными выехал спецрейсом автобус из Коломыи.