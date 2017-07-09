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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время двусторонней встречи на "полях" G20 обсуждали так называемое вмешательство РФ в американские выборы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Times и ее источник в Белом доме.

По словам собеседника издания, которого осведомил госсекретарь Рекс Тиллерсон, "временами обстановка накалялась", а российский лидер "громко требовал доказательства" от Трампа, который сам не раз подвергал сомнению заявления американской разведки о том, что Москва пыталась "раскачать" выборы в пользу республиканца.

Согласно данным Тиллерсона, после дискуссии глава Соединенных Штатов предложил перейти к иным вопросам, в частности, к обсуждению Сирии.

Напомним, главы двух стран впервые лично встретились в пятницу, 7 июля. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, "Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что… руководство РФ не вмешивалось [в выборы президента США — ред.], и он эти заявления принимает".

В субботу, 8 июля, сам глава РФ заявил, что его американский коллега "принял к сведению и согласился" с заявлениями о том, что Москва не вмешивалась в выборы, отмечает агентство.