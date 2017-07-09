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СМИ: россиянка на курорте в Таиланде выпала с четвертого этажа

, ИА "Амител"
Женщина упала на крышу магазина

Фото: iz-sibiri-v-leto.ru

37-летнюю гражданку РФ в воскресенье, 9 июля, госпитализировали после падения с высоты четвертого этажа в курортной Паттайе в Таиланде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Bangkok Post.

Издание пишет, что вызов поступил в местную службу спасения поступил ранним утром от сотрудников круглосуточного магазина. Очевидцы сообщили, что женщина, которая жила в отеле "Паттайя парк", упала на крышу заведения, проломив потолок. Россиянку доставили в ближайшее медучреждение в сопровождении мужа и сына.

Полицейские выясняют обстоятельства инцидента. По данным газеты, соседи пары из РФ слышали громкую ссору перед падением женщины. 

В российском посольстве в Таиланде агентству сообщили, что не располагают данными о происшествии.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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