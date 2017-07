Фото: twitter.com

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал вечером в субботу, 8 июля, необычный жест вежливости по отношению к морскому пехотинцу в составе почетного караула, который встречал республиканца на базе Эндрюс по возвращении из зарубежной поездки, пишет ТАСС.

Президент США дважды поднял и вернул солдату фуражку, которую с его головы срывали сильные потоки воздуха от вращавшихся лопастей вертолета.

Происходящее сняли камеры разных телекомпаний, и вскоре ролик начал распространяться в сетях, а пользователи оставлять лестные для лидера страны комментарии.

Отмечается, что морпехи стояли навытяжку у трапа вертолета, который должен был доставить американского президента и первую леди в Белый дом. Подходя к трапу, Трамп увидел на земле фуражку одного из солдат. Президент поднял ее, надел на голову морпеха и похлопал его по плечу.

Однако фуражку вновь унесло ветром, из-за чего Трампу пришлось опять ее поднимать. При этом глава США сам боролся с сильными струями воздуха, которые трепали его галстук.

Солдат все это время стоял неподвижно, держа руки по швам. После того, как Трамп увидел, что его усилия тщетны, он поднялся в вертолет.

WATCH: Before boarding Marine One, President Trump stops to retrieve a Marine's hat that was blown off by the wind pic.twitter.com/zxBrhW1S2p