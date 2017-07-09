Фото: twitter.com
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал вечером в субботу, 8 июля, необычный жест вежливости по отношению к морскому пехотинцу в составе почетного караула, который встречал республиканца на базе Эндрюс по возвращении из зарубежной поездки, пишет ТАСС.
Президент США дважды поднял и вернул солдату фуражку, которую с его головы срывали сильные потоки воздуха от вращавшихся лопастей вертолета.
Происходящее сняли камеры разных телекомпаний, и вскоре ролик начал распространяться в сетях, а пользователи оставлять лестные для лидера страны комментарии.
Отмечается, что морпехи стояли навытяжку у трапа вертолета, который должен был доставить американского президента и первую леди в Белый дом. Подходя к трапу, Трамп увидел на земле фуражку одного из солдат. Президент поднял ее, надел на голову морпеха и похлопал его по плечу.
Однако фуражку вновь унесло ветром, из-за чего Трампу пришлось опять ее поднимать. При этом глава США сам боролся с сильными струями воздуха, которые трепали его галстук.
Солдат все это время стоял неподвижно, держа руки по швам. После того, как Трамп увидел, что его усилия тщетны, он поднялся в вертолет.
WATCH: Before boarding Marine One, President Trump stops to retrieve a Marine's hat that was blown off by the wind pic.twitter.com/zxBrhW1S2p— NBC News (@NBCNews) 9 июля 2017 г.
Комментарии
Ничего человеческое ему не чуждо. Еще вчера беседовал с Президентом России В.В.Путиным, а тут такая трогательная картина о простом солдате. Молодец.
9.07.2017 15:16
- гость -
Ну так-то да,огромный контраст по отношению к владыке черного моря и предшественников хомо сапиенс.Тот даже не обернулся на шум упавшего в обморок паренька из почетного караула на явлении отца народу.То ли спешил ухватить трезубец,и бусы державные поскорее,то ли такая скалопендра по-жизни.
Заботится о своих гражданах.