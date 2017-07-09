Уголовное дело возбудили после нападения волка на ребенка в Барнауле

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее сообщалось, что около 15.00 8 июля 2017 года 3-летний мальчик, находясь с отцом на территории барнаульского зоопарка "Лесная сказка", просунул руку в клетку с волком, в результате чего животное ухватило ребенка. С рваными ранами рук и ушной раковины он был госпитализирован в медицинское учреждение.В настоящее время следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, осуществляются допросы сотрудников зоопарка, свидетелей произошедшего, изымается необходимая документация.

Расследование уголовного дела продолжается.