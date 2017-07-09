Фото: vk.com/barneos22

Авария с участием "ВАЗ-2110" и "Жигули" произошла в Барнауле утром в воскресенье, 9 июля. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что автомобили столкнулись около 5:15 на перекрестке улица Гоголя — переулок Революционный. Мужчина за рулем "ВАЗа" ехал по улице Гоголя в сторону Красноармейского проспекта, а другая машина выехала с переулка Революционного и протаранила авто в бок. В результате "ВАЗ-2110" перевернулся и упал на крышу.

Отмечается, что водитель данного авто госпитализирован в больницу с переломами ребер.