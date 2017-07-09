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Автомобиль Nissan Almera и "ВАЗ-2115" столкнулись на трассе Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби. В результате аварии есть жертвы и пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что ДТП произошло на 65 километре трассы в Баевском районе в 11:35 в воскресенье, 9 июля. На место сразу же выдвинулись полицейские и скорая помощь.

По предварительным данным, 47-летний водитель Nissan ехал в сторону села Баево и во время обгона попутной машины не убедился в безопасности маневра. В результате иномарка врезалась в движущийся по "встречке" автомобиль "ВАЗ-2115", за рулем которого находился 51-летний мужчина.

В результате аварии до приезда скорой от полученных травм скончались водитель и пассажир "ВАЗ-2115". Также травмы разной степени тяжести в ДТП получили еще четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Всех участников ДТП госпитализировали в Завьяловскую центральную районную больницу.

Сейчас полицейские проводят проверку, добавили в ведомстве.