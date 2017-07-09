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Семилетняя девочка пострадала в Бийске от того, что четырехлетний мальчик бросил в нее камень. Об этом в воскресенье, 9 июля, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Уточняется, что инцидент произошел 1 июля текущего года в ходе конфликта из-за детской качели. Брошенный мальчиком камень попал в голову девочке, в результате чего она получила серьезную травму головы, ее госпитализировали в больницу. Подчеркивается, что дети находились на улице одни, без присмотра родителей.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку, в рамках которой они установят обстоятельства ЧП и наличие признаков уголовно наказуемого деяния в действиях лиц, которые были ответственны за воспитание детей и осуществление профилактической работы с несовершеннолетними.

По итогам проверки сотрудники СК примут процессуальное решение.