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Жителей Алтайского края в понедельник, 10 июля, ждет дождливая погода. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

Так, грозы и дожди могут пройти в отдельных районах края в течение всего дня. В южных районах при грозах возможен сильный дождь и град. Температура воздуха в темное время суток составит от 11 до 16 градусов тепла, по юго-западу до +21. Днем воздух прогреется до +24...+29.

Ветер будет дуть восточный, ночью от 4 до 9 метров в секунду, с усилением до 15 метров. Днем 7-12 м/с, в южных районах порывы до 15-20 метров.

В Барнауле ночью будет преимущественно без осадков, столбик термометра опустится до +14...+16 градусов. Днем временами пройдут дожди, возможна гроза. Температура воздуха составит +25...+27 градусов.

Ветер в столице задует восточный, ночью 4-9 метров в секунду, днем от 7 до 12 метров.