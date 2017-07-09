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Барнаульские полицейские установили личность грабителя и задержали его. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, мужчина совершил злодеяние еще в конце июня рядом с одним из домов по улице Эмилии Алексеевой. Злоумышленник забрал у молодого человека сотовый телефон, стоимость которого составляла свыше 5 тысяч рублей.

В ведомстве уточняют, что подозреваемым является 20-летний барнаулец. Ранее он уже попадал в поле зрения стражей порядка за мошенничество.

Молодой человек уже признался в совершении грабежа. Отмечается, что похищенный телефон он сдал в ломбард.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.