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Барнаульские полицейские установили личность грабителя и задержали его. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, мужчина совершил злодеяние еще в конце июня рядом с одним из домов по улице Эмилии Алексеевой. Злоумышленник забрал у молодого человека сотовый телефон, стоимость которого составляла свыше 5 тысяч рублей.
В ведомстве уточняют, что подозреваемым является 20-летний барнаулец. Ранее он уже попадал в поле зрения стражей порядка за мошенничество.
Молодой человек уже признался в совершении грабежа. Отмечается, что похищенный телефон он сдал в ломбард.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Уважаемый Amic, просьба уточнить - все таки кража была или грабеж?
Ведь по сути это 2 совершенно разные вещи, которые имеют совершенно разные сроки заключения.
Кража - 158-ая - это тайное хищение чужого имущества и т.д. - от 2-ух до 5-ти лет.
Грабеж - 161-ая - это открытое хищение чужого имущества - от 4-ех до 12-ти лет (грубо, безо всяких примочек-заморочек).
Так вот, из данной статьи что следует:
1. пацан лох, а задержанный молодец или
2. терпиле сожаления, а отморозка на нары по полной программе?