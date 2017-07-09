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Российский медиаменеджер, блогер Антон Носик умер в Москве на 52-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на владельца "Ведомостей" Демьяна Кудрявцева.

По его словам, блогер скончался ночью в воскресенье, 9 июля. "Самая большая помощь сейчас — не дергать его семью", — добавил Кудрявцев.

RT со ссылкой на супругу журналиста отмечает, что причиной смерти Носика стала внезапная остановка сердца.

По ее словам, сердце у блогера остановилось у друзей на даче. В данный момент тело Носика находится в Мытищинском морге.

Носик являлся стартап-менеждером, журналистом и блогером. Он работал редактором порталов lenta.ru, gazeta.ru и vesti.ru. Согласно версии "Яндекса", блог Носика входил в десятку лучших в Рунете.