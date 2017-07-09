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Пьяный автомобилист протаранил столб на трассе под Новосибирском

, ИА "Амител"
Сам водитель в аварии не пострадал

Фото: vk.com/act54

Пьяный автомобилист за рулем Chevrolet Cruze не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и снес фонарный столб. Авария произошла на Омском тракте под Новосибирском, сообщается в группе "АСТ-54" во "ВКонтакте".

По словам очевидцев, авария произошла рядом со станцией "Сады" вечером в субботу, 8 июля. Свидетели аварии утверждают, что водитель был сильно пьян, не выпускал из рук бутылку пива, даже когда его вытаскивали из дымящейся машины.

"Водителю было абсолютно безразлично происходящее, он просто продолжал пить хмельной напиток из горла", — пишет очевидец.

Отмечается, что автомобилист в аварии не пострадал, однако досталось его машине: удар пришел на правую часть, а в салоне сработала подушка безопасности, находившаяся на стороне пассажира.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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