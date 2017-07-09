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В главного тренера регби-клуба "Кубань" Александра Алексеенко ударила молния на матче чемпионата РФ с "Металлургом" в Новокузнецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Кубани".

По словам Алексеенко после перерыва он появился на поле традиционно в кепке. Разряд ударил тренера по макушке, и молния прошла сквозь мужчину в землю. "Похоже, что здоровье крепкое, раз ничего не случилось", — приводит его слова агентство.

Также Алекссенко отметил, что некоторые даже не заметили инцидент, однако для него данное событие "на всю жизнь останется в памяти".

Матч между "Кубанью" и "Металлургом" завершился со счетом 38:12 в пользу команды из Краснодара. После победы "Кубань" поднялась на вторую строчку чемпионата РФ, набрав 13 очков в четырех матчах. На первом месте находится красноярский "Енисей" с 20 очками.