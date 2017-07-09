Фото: anna-news.info

Американский лидер Дональд Трамп рассказал в своем twitter-аккаунте о переговорах с коллегой из России Владимиром Путиным. По словам республиканца, теперь пришло время продвигать конструктивное сотрудничество с РФ, передает Life.

Глава Белого дома отметил, что два раза настойчиво спросил Путина о вмешательстве Москвы в американские выборы. "Он категорически отрицает это. Своё мнение я уже давал", — цитирует издание слова Трампа.

Также республиканец отметил, что провел переговоры с российским коллегой о прекращении огня в Сирии, что "спасет жизни".

"Теперь пришло время продвигаться вперёд в конструктивном сотрудничестве с Россией!" — заключил глава Соединенных Штатов.

Напомним, что на переговорах на "полях" саммита G20 Путин и Трамп согласились, что факты вмешательства России в выборы в Америке не выявлены.