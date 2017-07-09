Фото: gailya.ru

Смерть известного журналиста и блогера Антона Носика — это большая потеря для российской интернет-отрасли. Об этом заявил главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, передает РИА Новости.

Напомним, Носик умер в российской столице в ночь на воскресенье, 9 июля, на 52-м году жизни.

Венедиктов отметил, что смерть Носика является большой потерей для отрасли и страны, поскольку он "угадывал, что будет в интернете <...> и показывал путь". "Никто, кроме него, вот это вперед не видел. Мы это видим по тому, что он сделал, как он опережал время", — добавил Венедиктов, подчеркну, что смерть является потерей того, что Носик мог бы увидеть, но не увидит.

Ранее жена блогера отметила, что причиной его смерти стала внезапная остановка сердца.