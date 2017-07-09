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Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон заявил, что улучшению отношений между Россией и США мешает тема вмешательства Москвы в американские выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

Тиллерсон отметил, что данная тема была поднята на встрече глав двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа — на "полях" саммита "Группы двадцати" в Германии.

Госсекретарь отметил, что данная тема была первой в дискуссии лидеров. Трамп поднял данный вопрос перед непосредственно перед Путиным и получил ожидаемый ответ.

По словам Тиллерсона, нерешенность данного вопроса беспокоит американцев и мешает улучшению отношений между двумя странами. Он также подчеркнул, что вопрос необходимо решить, "чтобы мы могли заверить американский народ в том, что не будет вмешательства в наши выборы ни со стороны России, ни со стороны кого-либо другого".

Напомним, ранее Трамп написал в своем Twitter-аккаунте, что Путин категорически отверг утверждения о вмешательстве России в выборы-2016.

Путин и Трамп впервые лично встретились 7 июля. Беседа глав государств длилась свыше двух часов.