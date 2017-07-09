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Около 10 тысяч человек эвакуировали в Польше из-за 500-килограммовой бомбы

, ИА "Амител"
Свои дома покинули жители в радиусе 1,3 километра от боеприпаса

Фото: itv.com

Порядка 10 тысяч жителей города Белосток и гмины Супрасль (Польша) временно эвакуировали до тех пор, пока не будет вывезена найденная мощная бомба времен Второй мировой войны. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что 500-килограммовую бомбу нашли в ходе строительных работ.

Свои дома пришлось покинуть жителям 60 улиц в Белостоке, которые находятся в радиусе 1,3 километра от места нахождения бомбы, а также жителям 45 улиц соседней гмины Супрасль.

Боеприпас поднимут при помощи крана, после чего он будет помещен на спецавтомобиль и вывезен на полигон в Ожище, где его взорвут.

ТАСС со ссылкой на официальный портал города уточняет, что для вывоза граждан с утра воскресенье, 9 июля, действовали специальные автобусные маршруты.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.07.2017 22:46
Зллой

Сегодня вечером со стройки у моста через Барнаулку сливали тремя шлангами большого диаметра белую жижу, пятно по течению было до Оби.

Это не бомба?

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