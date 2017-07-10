На улицах Барнаула и других городов России от подростков всё чаще можно услышать выкрики "АУЕ" и "жизнь ворам". Что это значит и насколько опасно новое увлечение подрастающего поколения корреспондент Amic.ru выяснил у психолога высшей категории Светланы Смирновой.

АУЕ — это субкультура или организация?

Не то и не другое. Одна из наиболее известных и широко распространенных трактовок — Арестантский Устав Един. Это определённый свод правил, по которым живут арестанты на зоне. Его должны соблюдать все, кто находится в местах не столь отдаленных и основан он именно на том, что осужденные объединены общей бедой и выживать в тюрьме им нужно вместе. Вполне допустимо, что и сами правила арестанты могут менять, потому что закон негласный и нигде не прописан, но об этом никто не говорит. Вообще, это аббревиатура, которая имеет значение, по сути, только в стенах тюрьмы. Так почему же она звучит на наших улицах?

Подросткам нравится тюремная эстетика, образ арестанта часто идеализируется ими. Привлекательна эта эстетика ещё и по той причине, что другие увлечения недоступны детям из малообеспеченных семей, а воровской мир притягателен подросткам именно тем, что даёт возможность получить всё из ничего. Правда, он также может и лишить всего. И не только статуса законопослушного гражданина, но и жизни. Поэтому безобидным это увлечение подростков назвать трудно. По своей сути это антисоциальное поведение. И если подросток всё же решит не на словах, а на деле переступить черту закона, то это может повлечь за собой не только серьёзные штрафы, но и реальные сроки.

Так почему подростки увлечены тюремным образом жизни?

По мнению психолога высшей категории Светланы Смирновой причиной является романтизация образа арестанта. "В первую очередь в основе этого явления стоит подражание и культ силы. Подросткам притягательно то, что выживает сильнейший", — говорит Светлана.По её словам, подростки культивируют силу, а тот, кто самый сильный — как правило антисоциальный. В свою очередь, антисоциальные элементы зачастую попадают в тюрьму. Отсюда романтизм и идеализирование образа зека.

Психолог напоминает, что для подростка также важно не быть одному. Поэтому он ищет себе группу, где его примут, где он сможет добиться уважения. Светлане приходилось говорить с подростками, которые уверенно заявляли, что они "с пацанами" могут весь Барнаул перевернуть с ног на голову. По мнению специалиста, главная опасность заключается в том, что ребёнка можно в определенный момент времени упустить. Потому что уже в подростковом возрасте 10-16 лет по поведению можно определить, является ли ребёнок кандидатом в тюрьму или нет. Поэтому главный совет, который психолог может дать родителям, чьи дети опираются на антисоциальные ценности, это беседа с ребенком."Нужно разговаривать с ребенком! Нужно объяснять ему, что будет потом. Рассказать про свой опыт, опыт друзей или знакомых. Нужно показать, каким человек на самом деле выходит из тюрьмы и что с ним происходит за её стенами", — уверена Светлана. Главная ошибка родителей, по её мнению, это объявление "войны" своему ребенку. Например, запрет общаться с друзьями, чьё влияние негативно сказывается на взглядах подростка, это значит перестать быть ему другом. Нужно не запрещать, а объяснять ребёнку, выйти с ним на контакт, показать ему, какие ценности по-настоящему "крутые" и значимые.

"Если детям не объяснять, не показывать им реальные примеры, не быть им самыми близкими друзьями, они уйдут туда, где их понимают и ценят. Таков страх одиночества" — уверена Светлана Смирнова.

От готов до арестантов. Хронология событий

К увлечениям своего ребенка всегда следует относиться внимательно. Но если его интересы не совпадают с вашими, погодите паниковать. Психологи говорят, что подросткам важно окружить себя ровесниками с похожими интересами, взглядами и проблемами и при этом выразить себя, оградиться от тех, кто не похож. Иногда эти группы увеличивались до таких размеров, что образовывались целые субкультуры. Так всегда было и будет, такова психология подростков. Нужно просто не упускать их из виду, стараться быть друзьями, а не тюремными надзирателями.

Подростковые субкультуры существуют давно. Субкультурой можно назвать группу людей, которая объединена общими взглядами на жизнь, отличающимися от мировоззрения, которое навязывается большинством. Зачастую их объединяет не только схожее мышление, но и определенные музыкальные предпочтения, а также стиль одежды.

Первые неформалы

Представителей субкультур называют также неформалами. Впервые это понятие в России появилось в 1980-е годы от словосочетания "неформальные объединения молодёжи". Возникло в противовес "формальным", то есть, разрешенным властью объединениям: комсомольской организации и другим. Однако на самом деле "неформалы" в СССР появились гораздо раньше — практически сразу после Великой Отечественной войны. В годы перестройки их количество значительно выросло. Вспомним только несколько самых известных.

Хиппи

Движение хиппи пришло в Россию в 60-е годы. Примерно тогда же, когда молодежь СССР увлеклась джинсовой одеждой. Хиппи носят длинные волосы на прямой пробор, лоб и затылок охватывает тонкая повязка, многие отпускают бороду. Их одежда и поведение объясняются стремлением не отрываться от природы.

Свободолюбивые панки

Фото: Assiyat.blog.ru

Характерными чертами молодежной субкультуры были яркие ирокезы на голове, джинсы, тяжелые ботинки или кеды. Предпочитают кожаные пиджаки или "косухи", с продетыми в нее шипами или заклепками, рваные джинсы. В группу в основном входят безработные, малообразованные молодые люди. У них есть свои принципы и моральные ценности, которые они защищают иногда даже в агрессивной форме. Особенности молодежной субкультуры такой формы заключаются в приверженности к полной свободе и личной независимости.

Готы

Фото: Headbanger.ru

Для этой группы характерен специфический мрачный имидж, а также интерес к готической музыке, хоррор — литературе, фильмам ужасов и мистике

Эмо. Самая детская субкультура

Фото: Pinme.ru

Есть мнение, что эмо "выросли" из готов. Эмо – это молодёжная субкультура, которая изначально была основана вокруг одноименного музыкального жанра, а потом чуть менее чем полностью состоявшая из тинейджеров. Подростки очень эмоциональны и тяжело переживают проблемы и неудачи. Если рассматривать по степени суицидального характера, какие бывают субкультуры молодежи, список возглавят Эмо, потому что они ненавидят себя и больше всех склоны к самоубийству. Больше самих Эмо, их ненавидели только гопники. Из-за внешнего вида гопники часто путали их с анимешниками (фанатами японских мульфильмов)

Подошли из-за угла

Фото: Gmbox.ru

Гопники — это, как правило, агрессивно настроенная молодежь и подростки, приближенные к криминальному миру и/или живущие по его законам. Характерной чертой поведения гопников являлись мелкие преступления, вроде "отжимания" денег у прохожих, хулиганство и драки. Образ гопника возник из-за идеализирования молодежью тюремной жизни, проникновения в её эстетику. Из-за своих деяний гопники нередко попадали в места не столь отдалённые, где проникались этой эстетикой уже непосредственно, а не дистанционно. Явление гопников постепенно изживает себя, но вот тяга к эстетике тюрьмы, как бы это печально не было, осталась.

Вадим Ощиков