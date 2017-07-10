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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп во время первой встречи с Владимиром Путиным "попал в ловушку" своего коллеги из РФ. Об этом заявила в статье для CNN экс-официальный представитель Госдепа Джен Псаки, передает РИА Новости.

"Русские только что обыграли президента США. Это было вполне предсказуемо. И он позволил этому случиться", — цитирует агентство заявление бывшего дипломата. По ее мнению, Трамп недостаточно подготовился к "важнейшему дипломатическому событию этого лета" — переговорам с главой России.

Она напомнила, что в Москве перед саммитом рассказали, каких итогов ждут от встречи глав государств. В России отметили, что планируют наладить отношения между странами, подробнее ознакомиться с американской политикой, обсудить общее беспокойство в связи с угрозой терроризма. "И русские получили преимущество по всем трем пунктам", — заявляет бывший представитель Госдепартамента.

Псаки напомнила, что Трамп пошел на переговоры без конкретной повестки. Она считает, что хозяин Белого дома должен был "оказать давление" на Путина по поводу "вмешательства" Москвы в выборы.

"Простого словесного заверения президента Путина оказалось достаточно, чтобы опровергнуть все их доводы", — отметила Псаки.

Также она добавила, что Трам лишился возможности "влиять на российскую сторону", и намекнула, что теперь РФ якобы "вмешается" в выборы губернаторов и конгрессменов. Псаки заявила, что "в 2016 году русские взломали избирательные системы 21 штата", не подкрепив слова никакими фактами. При этом она призвала Трампа снабдить Москву "доказательствами".

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Напомним, Трамп и Путин впервые лично встретились 7 июля на "полях" саммита "Двадцати" в Гамбурге. Переговоры лидеров двух стран шли свыше двух часов.