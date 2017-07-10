Фото: mediashower.com

Утро понедельника, 10 июля, началось в Барнауле с заторов в четыре балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Самыми загруженными, согласно картам, стали проспект Строителей в районе пересечения с проспектом Красноармейским и на площади Октября, а также отрезок проспекта Калинина в границах от улицы Чеглецова до Северо-Западной и проспект Красноармейский в районе площади Демидова. Здесь скорость движения машин не превышает 7-10 километров в час.

Также пробки есть на небольших отрезках Павловского тракта, на улицах Советской Армии, Челюскинцев, Северо-Западной и Власихинской.

Кроме того, на перекрестке проспект Строителей — Красноармейский произошло ДТП. При этом в городе ведутся ремонтные работы на проспектах Ленина и Калинина, а также временно перекрыто движение на пересечениях улица Гоголя — проспект Красноармейский и улица Матросова — Меланжевая.