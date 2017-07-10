Фото: tsn.ua
Глава Украины Петр Порошенко заинтересован в самом скором снятии санкций с России. Соответствующее заявление он сделал в Киеве на совместном брифинге с госсекретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном, передает РИА Новости.
Он отметил, что сложно найти человека, более заинтересованного в снятии санкций, чем президент Украины, так как "санкции связаны с миром и освобождением украинской территории, и я стремлюсь к этому".
Порошенко также выразил надежду, что Америка со странами "нормандской четверки" предпримут усилия для урегулирования конфликта в Донбассе. Украинский лидер заверил, что страна "придерживается взятых на себя обязательств по минскому процессу". Порошенко добавил, что рассчитывает на помощь партнеров в "нормандском формате".
"Коммерсант" пишет, что на прошедшей встрече с Тиллерсоном Порошенко говорил, в том числе, о санкциях. "Мы <...> детально сегодня говорили и получили заверения, что пока не будут выполнены минские соглашения и пока не будет освобождена украинская территория, разговоры о снятии санкций не будут идти",— цитирует издание слова главы Украины.
Агентство напоминает, что Америка и Евросоюз пытаются оправдать сохранение санкций против Москвы нежеланием выполнять Минские договоренности. Однако в РФ не раз подчеркивали, что страна не является участником конфликта на Донбассе, поэтому западные требования противоречат ноте самих соглашений.
Комментарии
Новый способ противостоять России(от нового американского спецпредставителя)):
"Лучший способ противостоять нападениям на Украину и российской пропаганде – усилить Украину. Здесь много работы, правительство тяжело работает над этим. Мы должны увидеть Украину стойкой, жизнеспособной, процветающей и сильной демократией. Чтобы она была привлекательной для восточных регионов"
Смертоносный астероид диаметром 260 метром приблизится к нашей планете в точке, которая ближе чем луна в 20 раз.
11 июля — именно эту дату ученые называют днем встречи Земли и астероида МС4. Как известно, его скорость достигает 74 тысячи километров в час, сообщает «ФАН».
Как сообщают ученые, опасным астероид считают именно из-за довольно близкого приближения к Земле — в 20 раз ближе чем Луна. Если бы такой «камушек» упал на Землю, то как минимум, уничтожил бы значительную часть животного и растительного мира, как в свое время некий метеорит уничтожил динозавров, пишет Vistanews.
По расчетам ученых, астероид пересечет земную орбиту по внешней стороне, но столкновения не произойдет, несмотря на теоретическую вероятность задеть нашу планету.
10.07.2017 09:15
- гость -
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Швырнёт этот астероид, гравитацией земли, аки из рогатки. В следующий раз, как вернётся, уже энергощитами прикрываться будем. А в России будут приниматься антинародные/антиконституционные законы под видом борьбы с астероидами, сообщает "Юрка"